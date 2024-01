La relación entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro antes era ideal, cuando compartían juntos, tenían la oportunidad de jugar juntos, aparte de otros detalles personales. Al día de hoy, eso es casi una fábula porque no existe, después de una distancia marcada entre ambos cracks nacionales. Representantes de alto nivel para el fútbol peruano, con dirección al mundo entero.

En una entrevista reciente para La Lengua de Jesús Alzamora, el propio capitán de la Selección Peruana sostuvo que al día de hoy no habla en principio con El Conquistador de Los Andes. Están lejos de ser amigos personales como capaz se les vio antes, pero eso tiene una explicación bastante clara. Lo contó el propio atacante ex LDU Quito y Racing Club.

Se le preguntó por Pizarro a Paolo Guerrero por el ex goleador del Bayern Múnich y Werder Bremen en la Bundesliga. Demostrando una especie de incomodidad, la cual seguramente el hincha deberá analizar, si le interesa: “Lo he dicho varias veces, no hablo con Claudio hace mucho tiempo. Nada, siempre lo he dicho, tengo un respeto hacia Claudio y siempre lo voy a respetar”.

Destacando lo que fue como profesional cuando jugaba al deporte rey, y colocaba por todo lo alto a nuestro país. Paolo Guerrero agradeció esos aspectos de Claudio Pizarro, con elogios importantes: “Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol y al Perú. Ha dejado su nombre bien marcado en Europa. Creo que siempre el respeto va a estar ahí”.

Paolo Guerrero se sacó la responsabilidad de encima, sobre el tema de su distancia con Pizarro. Para el goleador histórico de la Selección Peruana, no hay motivos para que hoy no estén cerca: “Obvio. Lo he dicho en otras oportunidades también. Yo considero que no le hice nada a Claudio. Yo no me meto con nadie aquí ni con nadie fuera. Soy muy perfil bajo”.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro?

Ahora, yendo con un poco de información que se escucha por los pasillos de los estadios locales. Desde el momento que Paolo Guerrero cayó positivo a doping por resultado analítico adverso. Específicamente, benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína, en octubre del 2017. Se abrió una brecha porque muchos lo señalaron como principal responsable a Claudio Pizarro, incluyendo la madre del propio Paolo Guerrero.

Doña Peta acusó abiertamente a Claudio Pizarro de estar detrás de todos estos problemas donde Paolo Guerrero fue el gran perjudicado. Qué le habría molestado a Pizarrinha, según fuentes cercanas al entorno del ídolo internacional. El silencio absoluto de Paolo Guerrero, ante tantas falencias contra su honor como ser humano. Ahí se habría presentado un antes y después para todo.