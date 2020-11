Coki Gonzales a directivos de Alianza: "No sabes en qué categoría estarás"

Alianza Lima viene mal. El 2020 ha sido un año para el olvido. Tienen su tercer entrenador en solo una temporada y en la actualidad están comprometidos con los puestos del descenso.

Este lunes volvieron a perder y de mala manera. La Universidad Cesar Vallejo los goleó 4-1 y todos los fantasmas aparecieron de nuevo. Los errores defensivos expusieron al equipo.

Hoy por hoy, están a solo 6 puntos de perder la categoría gracias a los 3 que ganaron en mesa. Igual, aún se discute sobre los que ganaron en cancha contra Melgar, pues habrían incumplido antes con los protocolos.

Si Vélez no es el mejor extranjero del año choca en el palo ah... — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) November 9, 2020

Por todo esto, las críticas vienen de todos lados. Después de no poder señalar al nuevo entrenador, los jugadores y la dirigencia son los más juzgados. El Fondo Blanquiazul, en este sentido, es el que más rechazo genera.

Coki Gonzales, por todo esto, twitteó lo siguiente: "Cuando un equipo pelea la baja no puede distraerse en nada, en nada. No puede ver tabla de Fase 2 solo debe ver acumulado. No puede salir los directivos a hablar del próximo año cuando no sabes en qué categoría estarás. Hacen todo mal en AL".

Así, acusándolos de pensar en el próximo año se manifestó el periodista de Latina. La polémica sigue y el riesgo es latente ¡Deben despertarse cuánto antes! ¡Solo quedan 4 jornadas!

Hacen todo mal en AL. — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) November 9, 2020

