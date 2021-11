Se viene la fecha14 de las Eliminatorias Sudamericanas y nadie quiere quedarse afuera del próximo Mundial de Qatar 2022. En la lucha por un lugar, Colombia y Paraguay jugarán un duelo clave este martes 16 de noviembre. Enterate a qué hora y en qué canal VER EN DIRECTO.

Colombia, con 16 unidades, está en el limbo: comparte puntos con Chile y Uruguay. Los chilenos tienen mejor diferencia de gol y por ahora van directo, los charrúas tienen peor diferencia y hasta el momento se quedan sin Mundial. Por lo tanto, ganar sería clave para los cafeteros.

En la vereda de enfrente, Paraguay necesita sumar con urgencia. De la mano de los mellizos Barros Schelotto, el seleccionado guaraní intentará el milagro para meterse en la próxima Copa del Mundo.

+Así fue el último choque entre Colombia y Paraguay

¿A qué hora empieza Colombia vs. Paraguay por las Eliminatorias y cómo ver EN VIVO?

El partido Colombia vs. Paraguay se llevará a cabo este martes 16 de noviembre por la fecha 14 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Horario y TV por país:

Argentina: 20.00 horas por canal a confirmar

Uruguay: 20.00 horas por GolTV

Brasil: 20.00 horas por SporTV 4

Chile: 20.00 horas por TNT Sports 2, TNT Sports 3 HD y Estadio TNT Sports

Bolivia: 19.00 horas por Tigo Sports App y COTAS TV

Paraguay: 19.00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 19.00 horas por TLT Play

Colombia: 18.00 horas por Caracol TV

Ecuador: 18.00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF (YouTube)

Perú: 18.00 horas por GOLPERU

México: 17.00 horas por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Estados Unidos: 15:00 PT / 18:00 ET horas por Fubo Sports Network