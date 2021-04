Qué canal transmite Colón vs. Argentinos por la Copa de la Liga Profesional

Entretenido duelo dentro de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. De un lado el puntero Colóny del otro Argentinos Juniors chocarán desde el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe. El juego será afrontado este domingo 4 de abril con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de TNT Sports desde las 16:15 hora Argentina y de Fanatiz hacia el exterior.

Foto: Twitter oficial de Colón.

Son los únicos, junto con su archirrival Unión, que todavía no perdieron en el campeonato y vienen desplegando un gran nivel de juego. El "Sabalero" tiene seis victorias, la más reciente obtenida el último sábado contra Platense por 3-1, y un empate en una espectacular campaña que vienen ejerciendo. 19 son los puntos que suma el cuadro liderado por Eduardo Domínguez, teniendo siete por encima de sus escoltas Central Córdoba, Racing y Banfield.

Mientras que el "Bicho" va a paso firme sabiendo que viene de vencer a Arsenal por 3-2 como local y remontando con 9 jugadores en cancha, sabiendo que triunfaron tres veces en los últimos cuatro cotejos. Los dirigidos por Gabriel Milito están octavos con nueve unidades, a tres del trío de equipos antes mencionados pensando que el primer cuarteto de cuadros que más puntos suman seguirán en carrera dentro de la competición.

Desde la Superliga 2019-20 que no se ven las caras, cuando Colón ganó por la mínima por el tanto de Cristián Bernardi. Y Argentinos no se impone oficialmente desde el 7 de agosto de 2013, día que lo hizo por 2-0 con tantos de Julio Barraza y Hernán Boyero. Aunque el "Bicho" no saca tres puntos en el "Cementerio de los elefantes" hace casi una década. el 28 de mayo de 2011 lograron imponerse por 2-1 con anotaciones de Nicolás Blandi y Franco Niell mas el descuento de Iván Moreno y Fabianesi.

+El último Colón vs. Argentinos:

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Colón vs. Argentinos por la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

El partido de Colón vs. Argentinos se realizará este domingo 4 de abril en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.

Horario por países:

Argentina: 16:15 horas

Uruguay: 16:15 horas

Chile: 16:15 horas

Brasil: 16:15 horas

Paraguay: 16:15 horas

Colombia: 14:15 horas

Ecuador: 14:15 horas

Perú: 14:15 horas

México: 13:15 horas

Estados Unidos: 12:15 horas PT / 15:15 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión del encuentro?

El juego lo podrás seguir desde la señal de TNT Sports en Argentina y Fanatiz en los demás países.

