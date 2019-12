Comesaña le bajó el pulgar a Dayro Moreno: "No hemos pensado en él”

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en el fútbol colombiano de cara a la temporada 2020.

El club 'tiburón' ya confirmó la llegada de jugadores de categoría y que tuvieron el visto bueno del entrenador Julio Comesaña, ellos son Carmelo Valencia, Larry Vásquez, Didier Moreno y Cristian Higuita.

��| ¡Buenos días, Tiburones! Así vamos a la fecha. ¿Más motivos para abonarse? No lo creo. ¿Ganas de que arranque el 2020? Eso sí. #VamosJunior��⚪️�� pic.twitter.com/N9GIBdS9l6 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) December 18, 2019

Uno de los nombres que más ha sonado para reforzar al Junior, ha sido el del atacante Dayro Moreno, que actualmente juega con Talleres de Córdoba de Argentina. Comesaña habló del jugador y fue contundente al decir que él nunca lo ha pedido.

“Nunca lo consideramos, nunca me dieron ese nombre, nunca hablamos de ese jugador. No era una expectativa, por diferentes razones”, dijo Julio en una entrevista al Alargue.

Además, comentó que no sabe por qué se ha dicho que Dayro llegará al Junior: “Lo de Dayro Moreno yo no sé de dónde ha salido, a mí me hicieron una entrevista en una emisora de Córdoba, preguntando este tema. Yo les dije que en ningún momento se mencionó el nombre de Dayro”, expreso Comesaña.

Con estas declaraciones seguramente se complicará la llegada de Moreno al Junior, pero aún no queda descartada el posible arribo del futbolista a la 'arenosa'.

