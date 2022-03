Hermanos Colmenárez vs. Deportivo La Guaira por la Copa EN VIVO Y EN DIRECTO Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Hermanos Colmenárez en condición de local recibe a su similar del Deportivo La Guaira en un duelo que se disputará este jueves 10 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Rafael Agustín Tovar. Será la primera vez en la que ambos equipos se midan en un encuentro oficial.

Los de casa saben no han cosechado buenos resultados en la campaña 2022 y saben que deben dejar una buena imagen. Hermanos Colmenárez llega a este duelo tras caer 1 a 0 ante Aragua en duelo correspondiente al torneo venezolano.

Deportivo La Guaira, por su lado, desea quedarse con el triunfo en este primer juego. Los visitantes quieren estirar el buen momento luego de conseguir dos victorias al hilo.

¿Cuándo se enfrentarán Hermanos Colmenárez y Deportivo La Guaira por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este jueves 10 de marzo Rafael Agustín Tovar.

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 SIN TV

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz