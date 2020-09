Con algunas bajas así se medirán Junior y América de Cali en el partido de ida de la Superliga

Regresó el fútbol al territorio colombiano y esta noche en el estadio Romelio Martínez se disputará la primera final entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali en lo que será el duelo de los campeones de la temporada anterior.

Los de casa en este encuentro tienen un grupo numeroso de jugadores que no alcanzaron a estar al 100 por ciento y por esta razón Julio Comesaña no los tuvo en cuenta. Jose Chunga, Jefferson Martínez, Fredy Hinestroza, James Sánchez y Cristian Arrieta son los jugadores que no estarán presentes en el choque de ida.

��| #SuperligaAguila��| ¡Nuestro primer grupo de 1️⃣9️⃣ convocados tras la suspensión del fútbol! En busca de ganar el primer partido de esta final, vamos juntos.#VamosJunior��⚪�� pic.twitter.com/zjSbKgagx8 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 8, 2020

Los visitantes, por su parte, no tendrán la presencia de Cristian Arrieta en el sector defensivo. En su lugar jugaría Daniel Quiñones, quien espera darle resultados al entrenador Juan Cruz Real. Yesus Cabrera, por su lado, se recuperó de sus molestías y se metió dentro del grupo de citados para este encuentro.

���� Estos son nuestros viajeros para visitar al Junior de Barranquilla, por el partido de ida de la #SuperLigaÁguila �� pic.twitter.com/8Qw0r7d0OS — América de Cali (@AmericadeCali) September 7, 2020

El último antecedente entre ambas instituciones se dio el pasado 7 de diciembre del 2019. En la ciudad de Cali los fanáticos del rojo tuvieron la oportunidad de ver la consagración del conjunto escarlata.

El partido de ida se jugará desde las 7 y 30 de la noche y el próximo viernes a las 7 de la noche se conocerá el ganador de este trofeo.

Lee También