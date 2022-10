El fútbol boliviano se esperanza con la aparición de todas sus nuevas figuras, necesita ilusionarse, y ahora apareció un joven goleador en Always Ready que además batió una marca por su edad.

El fútbol boliviano vive un momento en el que quiere ilusionarse, el trabajo de scouting está en su auge, lograron cerrar la nacionalidad de Diego Parrado, el ex jugador del Real Madrid, se suma la aparición descollante de Miguelito en Santos, e internamente también están trabajando en la búsqueda de talentos.

El fútbol boliviano ha visto nacer a una nueva figura, una futbolista distinto, con solo 15 años debutó en primera división y lo hizo anotando el gol de su equipo que lo mete en la pelea por el título. Always Ready confió en Moises Paniagua, el tarijeño al que ficharon en un torneo nacional sub 16 y pocos meses después ya está dando frutos y goles.

Sucede que su equipos Always Ready estaba empatando sin encontrar el camino al arco contrario en una fecha importante del fútbol boliviano y su entrenador interino, Oscar Villegas, que precisamente dirige las inferiores del club, pero que ocasionalmente se hizo cargo del primer equipo, decidió darle el protagonismo a Moises Paniagua.

El chico que nació en la ciudad de Tarija, hace unos meses nada más jugaba futsal con la selección sub 17 de su ciudad y brilló en el torneo nacional sub 16 de fútbol y en certamen juvenil organizado por Evo Morales este año, ya en ese torneo jugó para Always Ready.

En todos los torneos juveniles que pasó, los medios destacaron su talento y su caracter para encara a pesar de su edad, y ahora el chico respondió en uno de los momentos decisivos del torneo, y anotó un gol fundamental para su club, tanto que lo consolida como el futbolista más jóven en anotar un gol en Bolivia con sus 15 años, 2 meses y 3 días según los datos del estadígrafo boliviano Víctor Quispe Perca.

Encima, pasadas 24 horas de su debut en primera división, jugó en el torneo de Reservas con su equipo y anotó un doblete ante el mismo rival de primera división, ganó 5-2 sobre Royal Pari con tres goles de Moises Paniagua.