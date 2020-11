Con variantes tanto en defensa como ataque, así será la posible formación de Nacional frente a Alianza Petrolera

Luego de cumplir con una de las tres tareas que tiene Atlético Nacional, pensando en la clasificación a la siguiente fase de la Liga Betplay, el deber ahora es frente Alianza Petrolera en la ciudad de Barrancabermeja.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, con lo justo, se quedaron con los tres puntos disputados en su casa frente a Deportivo Pasto y perdieron uno de sus zagueros centrales. Se trata de Diego Braghieri que se perderá los dos próximos compromisos.

En la parte de adelante, el Verde paisa recuperó una de sus figuras; Vladimir Hernández. Luego de permanecer aislado tras dar positivo a Covid-19, el delantero se recuperó y se unió al resto de sus compañeros para la recta final del todos contra todos.

Mientras que Alianza Petrolera, ya sin posibilidades de seguir avanzando en este torneo y con miras en el 2021, busca romper la dolorosa racha que sostiene en su estadio frente a Atlético Nacional. El conjunto Aurinegro no sabe lo que es ganarle a Nacional en su estadio. Además, por lesión no podrá contar con uno de sus jugadores clave como lo es Macnelly Torres.

Posible formación de Atlético Nacional:

J. Cuadrado; Y. Candelo, Y. Mosquera, H, Palacios, J. Fory; B, Rovira, B. Perlaza, A. Andrade; V. Hernández, D. Quiñones y J. Duque.

Posible formación de Alianza Petrolera:

R. Jerez, H. Obando, V. Moreno, C. Pérez, Y Hurtado; J. Hernández, M. Rueda; H. Palacios, C. Arias, C. Álzate y B. Gil.

