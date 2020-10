Crisis íntima: Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano

Alianza Lima sigue sin ganar. Mario Salas cambia de sistema, de jugadores, pero los resultados no se dan y el juego es intrascendente con minúsculos momentos de juego colectivo. Por la última fecha del Torneo Apertura, los íntimos perdieron 2-1 ante Cienciano y ya están a 5 puntos de zona de descenso.

De no ser por la poca efectividad de Cienciano, Alianza Lima pudo ir perdiendo desde los primeros minutos. Cienciano controló las acciones y tuvo más remates al arco. Los blanquiazules no encontraban la forma de generar ocasiones y solo fue cuestión de tiempo para que los locales se pongan en ventaja con gol de Luis Trujillo y error de Leao Butrón.

¡EN VENTAJA! @Club_Cienciano se pone de nuevo arriba en el resultado: José Cuero encuentra un balón libre en el área de @ClubALoficial y remata para dejar sin reacción a Leao Butrón. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/ITGSwNpgUr — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 17, 2020

Alianza Lima encontró el empate con quizás la única jugada colectiva que tuvieron. Sucesión de pases y empate por parte de Anthony Rosell. Alianza la sacó barata en el primer tiempo. El 1-0 fue poco para un Cienciano que tuvo una volante muy ofensiva por parte de Abdiel Ayarza y Jorge Molina, exjugador de Alianza Lima.

¡LA ARMARON BIEN! @ClubALoficial encuentra el empate en Villa El Salvador: Oslimg Mora profundizó por derecha y vio llegar a Anthony Rosell para que anote la igualdad frente a @Club_Cienciano. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/mE025jARtM — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 17, 2020

Mario Salas no realizó cambios para el segundo tiempo. Confió en el once por algunos minutos más (hasta los ingresos de Cavero y Gómez sobre el final), pero el poco avance en ataque y distracciones al momento de fender volvieron a costar caro. Un tiro libre que parecía no complicaría, terminó en gol de José Cuero (79'), quien tuvo el tiempo suficiente para acomodarse y sacar un fuerte remate.

El 2-1 estaba sentenciado mientras el rostro de Leao Butrón desencajado era la muestro de sufrimiento de Alianza Lima en un año para el olvido. El equipo que se armó para ser protagonista, ahora está a 3 puntos del descenso y con nulo fútbol.

