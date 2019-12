Cristian Dájome sin filtro: “Si hubiese sido por mí no venía a Junior”

Cristian Dájome fue uno de los mejores jugadores de Independiente del Valle, en el título de la Copa Sudamericana que consiguió el club ecuatoriano.

Es por su buen nivel que varios equipos se interesaron en contratar al futbolista bogotano, el club que había ganado la pulseada fue el Junior de Barranquilla, pero extrañamente el jugador no pasó los exámenes médicos, es porque el club 'tiburón' prefirió no hacer la contratación.

Dájome habló de lo sucedido y aseguró que, si hubiera sido por él, no iría al Junior: "Si hubiera sido por mí no hubiera ido a Junior, me estoy preparando. Tengo buenas opciones gracias a Dios y alguna mejor saldrá que la de Junior", dijo al programa el Vbar.

El jugador también habló de lo sucedido con los exámenes médicos: "Hice los exámenes, no pude firmar porque había algo incorrecto en un papel, como a las 3 horas le dicen a mi empresario que no me iban a utilizar porque había salido que tenía el cartílago de la rótula desgastado y por sobre peso", comentó el atacante.

El exjugador del Tolima y América de Cali, comentó que Millonarios sí estuvo interesado en él, pero no se dio nada: "Mi empresario me dijo algo de Millonarios, pero no se tomó la opción por lo de Junior, que desafortunadamente las cosas no se dieron, no me han llamado más de Colombia".

Por último, Cristian aseguró que nunca tuvo inconvenientes a la hora de presentar exámenes médicos y que la lesión fue algo viejo y de la cual ya se recuperó.

