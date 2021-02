Se fue de Boca por culpa de Guillermo y sentenció: "Volvería gratis"

Nació en Boca, debutó en el club y fue cuatro veces campeón en el Xeneize, donde fue parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores 2012.

Cristian Erbes, ya con 31 años, está en Atlético Tucumán y hace unos días, respondiendo preguntas de los hinchas a tráves de su cuenta de Instagram, no le cerró las puertas al club de sus amores. "¿Volverías gratis a Boca?", le preguntó un fanático. Y él no dudó: "Claro que sí", escribió junto a una foto suya con la camiseta xeneize.

En las últimas horas, Erbes habló con Fin del Juego y dio detalles de cómo se dio su salida de Boca, allá por el 2016.

"De Boca me fui porque Guillermo Barros Schelotto me dijo que no me iba a tener en cuenta. Y fue difícil porque había estado ahí toda mi vida, incluso había tenido ofertas mejores antes y no las había aceptado", aseguró.

Además, agregó: "Me hubiera gustado irme jugando. Podría haberme quedado a pelearla pero en Veracruz me dijeron que iba a jugar y por eso decidí irme. Ahora no esperé el llamado de Boca porque estoy bien en Atlético Tucumán".

Por último, sentenció: "En Boca siempre pasan cosas. Siempre aparecen exjugadores a hablar, no sé si duele más pero hay que tomarlo como una crítica. Hay que saber afrontarlo y hacer oídos sordos a las cosas que no sirven y tomar lo que sí sirve".

