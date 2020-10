Quintero tiró mensaje de apoyo a Colombia, pero le cobraron su ida a China

Este viernes, la Selección Colombia hará su debut en la eliminatoria sudamericana, contra Venezuela, y ya todos los hinchas y seguidores del equipo nacional están con la expectativa a flor de piel por lo que será el debut en Barranquilla.

Son miles de mensajes que han recibido los jugadores que hoy integran la Selección Colombia para el juego de este viernes, pero no solo de hinchas, si no también de exjugadores que han hecho parte del equipo nacional o que todavía están activos y no fueron convocados.

Es el caso de Juan Fernando Quintero, exjugador de River Plate, quien decidió seguir su carrera en el fútbol de China, le envió un mensaje a sus compañeros por medio de su cuenta de Instagram y dijo: "Vamos Colombia", junto a una foto de él con la Selección en blanco y negro.

Sin embargo, en la publicación que hizo 'Juanfer' muchos le empezaron a recordar que no está convocado al equipo nacional debido a la decisión de irse a China, que hoy lo tiene lejos de las canchas ya que solo podrá jugar hasta enero del próximo año.

"Estuvieras hoy convocado, pero no quisiste", "Lastima que te fuiste a China... Sino estarías ahí ... No sé digo...", "Brother usted es jugador de selección pero si no juega en una liga de nivel es difícil verlo de nuevo con la selección", "Te despediste de la selección por irte a China", fueron algunos de los comentarios que recibió Quintero en su Instagram.

