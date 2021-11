El último sábado, una imagen de James Rodríguez dio la vuelta al mundo. El mediocampista colombiano se fue expulsado del partido entre Al Rayyan y Al Arabi en la Liga de Qatar tras un ataque de furia al ser amonestado luego de haber recibido una fuerte falta.

El volante cafetero se fue a las duchas de forma temprana en lo que terminó siendo una derrota para su equipo, el dirigido por el francés Laurent Blanc. Tras el partido, la prensa fue muy crítica con James y su actitud agresiva en lo que creyó que era una amonestación errónea.

Fernando Petrocelli, de DirecTV Sports, habló sobre la conducta del colombiano este lunes en su columna y sus críticas fueron fuertes: "Ha perdido respeto. James ha perdido nombre y notoriedad. James ha perdido el lugar en la Selección Colombiana".

"Eso es lo que más le debe doler, que hoy no es irremplazable, que hoy no lo convocan por cómo esté, que hoy no es inamovible, que hoy hay varios que le pueden pelear el puesto. No sé qué le pasa a James Rodríguez, la verdad", finalizó el periodista venezolano.

James estará de baja por algunos días

Mientras tanto, James estará de baja por algunos días en Al Rayyan por el golpe que derivó en su expulsión. El mediocampista tiene una contusión en su décima costilla, según informó el club. El cafetero escribió en sus redes: "Después del golpe que he sufrido en el partido ya estoy un poco mejor. La costilla se llevó la peor parte pero nada para preocuparse. Unos días más y estaré otra vez entrenando".