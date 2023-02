El Sudamericano Sub 20 2023 tendrá su última fecha y la definición para conocer a los clasificados al Mundial Sub 20 y al campeón del torneo. ¿Cuándo es la definición y los últimos partidos del Hexagonal?

¿Cuándo es la definición y la última fecha del Sudamericano Sub 20 2023?

Sudamericano Sub 2023

Sudamericano Sub 2023

El Sudamericano Sub 20 2023 está pronto a terminar y se conocerán todos los clasificados al Mundial Sub 20 de Indonesia. También se decidirá el campeón del torneo en el partido entre Brasil y Uruguay.

Los partidos de la última fecha del torneo que se disputa en Colombia se jugarán el domingo 12 de febrero. Ecuador vs. Paraguay y Venezuela vs. Colombia jugarán en simultáneo, ya que se define el último cupo Mundial Sub 20.

En tanto, el partido definitivo entre Brasil y Uruguay se jugará al término de estos dos, en horario estelar. Es que las casualidades quisieron que el primero y segundo se enfrenten en un partido con olor a final en la última fecha. El empate favorece a Uruguay, que llega dos puntos por delante.

Además de Uruguay y Brasil, Colombia también aseguró su clasificación ante Brasil tras igualar 0-0, aunque quedó fuera de la pelea por el título en su casa. Tanto Venezuela (2 puntos) como Ecuador (1 punto) y Paraguay (1 punto) lucharán por el último cupo al Mundial Sub 20.

¿Cuándo es la definición del Sudamericano Sub 20 2023 y cuándo se juega la última fecha del hexagonal?

La última jornada se jugará el domingo 12 de febrero y se definirán los clasificados al Mundial de Indonesia Sub 20 y al campeón del Sudamericano.

Ecuador vs. Paraguay: cuándo y en qué horario es el partido

Ecuador: 16.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Argentina: 18.00 horas

Chile: 18.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Perú: 16.00 horas

México: 15.00 horas

Colombia vs. Venezuela: cuándo y en qué horario es el partido

Ecuador: 16.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Argentina: 18.00 horas

Uruguay: 18.00 horas

Chile: 18.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Perú: 16.00 horas

México: 15.00 horas

Brasil vs. Uruguay: cuándo y en qué horario es el partido