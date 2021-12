Las Eliminatorias Conmebol atraviesan la cuenta regresiva para la reanudación de la actividad. En este escenario, las selecciones buscarán mantener las esperanzas por clasificar hacia el Mundial de Qatar 2022, mientras que los elencos que ya aseguraron su presencia en el certamen implementarán nuevas variantes e intentarán ratificar las sensaciones positivas.

- Empieza la recta final: días y horarios para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Conmebol a Qatar 2022

La competencia sudamericana brinda cuatro plazas directas para la próxima edición de la Copa del Mundo. Además, el equipo que finalice en la quinta posición de la tabla accederá al Repechaje en busca de otro lugar en la fase de grupos del torneo internacional que se llevará a cabo en el país asiático.

- Las selecciones que todavía compiten por un lugar en el Mundial de Qatar 2022

- Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol tras la fecha 14

¿Cuándo se reanudan las Eliminatorias Conmebol?

Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022 se reanudarán el jueves 27 de enero de 2022, con el desarrollo de la jornada 15.

¿Qué partidos se juegan en la reanudación de las Eliminatorias Conmebol?

A continuación, conoce cuándo y a qué hora se juegan los partidos que se disputarán en la jornada 15 en el marco de la reanudación de las Eliminatorias Conmebol.

*Todos los horarios corresponden a la hora local

Jueves 27 de enero

Ecuador vs. Brasil - Quito - 16:00 horas

Paraguay vs. Uruguay - Asunción - 20:00 horas

Chile vs. Argentina - Calama - 21:15 horas

Viernes 28 de enero

Colombia vs. Perú - Barranquilla - 16:00 horas

Venezuela vs. Bolivia - Barinas - 18:00 horas

¿Qué selecciones de Conmebol ya clasificaron al Mundial de Qatar 2022?

Hasta el momento, las únicas dos selecciones sudamericanas que se encuentran clasificadas hacia la próxima edición de la Copa del Mundo son Argentina y Brasil.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol?