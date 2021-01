Cuca, DT de Santos: "Perdí a mi suegro por el coronavirus, jamás sacaría provecho de eso"

Santos ganó un partido muy importante en el Brasileirao ante San Pablo para seguir escalando en la tabla y sobre todo para ganar confianza de cara a la vuelta ante Boca.

"La victoria nos tiene que servir como estimulo. Pero con los pies en el piso, eh. Hacía mucho tiempo que no nos llevábamos un clásico. Fue un partido complicado. Festejaremos naturalmente pero ya, desde este lunes, nos pondremos a trabajar", dijo Cuca, DT del conjunto brasileño.

Su equipo empató 0-0 la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y ahora buscará el próximo miércoles, en su cancha, pasar a la siguiente fase.

Días después del primer compromiso entre ambos se despertó la polémica por un caso positivo de coronavirus del arquero titular John.

Pasa que jugó todo el partido contagiado, y algunos rumores dijeron que desde la institución sabían de antemano lo sucedido, pero decidieron no hacer nada.

Con el tiempo, esa voces callaron y el histórico entrenador comentó: "El clima interno es normal. Dijeron que sabíamos que teníamos jugadores contagiados y que igual los hicimos jugar. ¿Qué tiene que ver que nos hayamos quedado en el campo durante el entretiempo con el coronavirus? Lo hice muchas veces cuando el vestuario me queda lejos".

Y siguió: "Eso no existe. Cuando tenés 35, 40 años en el fútbol, te das cuenta que están corriendo el foco de discusión para no hablar del penal que no nos dieron. Nos quisieron meter presión para sacar algún rédito a futuro. Yo tuve Covid, estuve cuatro días en terapia intensiva, perdí a mi suegro por la enfermedad. Jamás sacaría provecho con eso”.

