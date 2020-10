D'Onofrio sobre Nacho Fernández: "No hablé con nadie ni llegó ninguna oferta"

Una de las grandes virtudes de Marcelo Gallardo es haber logrado seguir ganando cosas con River más allá de que sus equipos se fueron desarmando de manera constante con el paso de los años, siendo muchas más las ventas que las compras realizadas por el club.

Para cuidar las finanzas y confiando en la capacidad del técnico de rellenar espacios o buscar variantes ante la partida de alguna de sus figuras, desde Núñez se acostumbraron a incorporar muy poco desde mediados de 2014 cuando el Muñeco llegó en lugar de Ramón Díaz.

En este mercado de pases, ya son tres los nombres fuertes que abandonaron el barco, dos antes de que comience la competencia oficial y uno habiendo jugado varios duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores que retomó su actividad a mediados del mes pasado.

El primero en decir adiós fue Ignacio Scocco, quien tomó la decisión de terminar su carrera en Newell's, club del que surgió y en el que ya había tenido tres etapas. Luego, llegó el turno de Juan Fernando Quintero, aceptando una oferta millonaria desde el fútbol chino que se terminó complicando más de la cuenta, pero se llevará a cabo.

Y el último en irse, siendo anunciado hace pocos días, fue Lucas Martínez Quarta. Italia es el destino elegido para llegue a la Fiorentina. En este contexto, ni el DT ni los hinchas pueden seguir lidiando con pérdidas, por lo que las palabras de Rodolfo D'Onofrio llevaron un poco de calma.

En diálogo con Súper Futbol por TyC Sports, sentenció sobre los rumores de que a Ignacio Fernández lo buscan desde Arabia Saudita y Brasil: "No hablé con nadie, no me llegó ninguna oferta. Nacho Fernández no tienen un sustituto inmediato para su posición. Queremos que se quede en River el mayor tiempo posible. River no habla de la venta de Nacho, tratamos de que perdure".

