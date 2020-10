D'Onofrio contó una broma que le hizo a Riquelme y en TyC no lo podían creer

Después de mucho tiempo sin hablar, en medio de la cuarentena que sigue vigente en Argentina buscando prevenir la suba de contagios por coronavirus, Rodolfo D'Onofrio levantó el teléfono y charló con Súper Fútbol, por la pantalla de TyC, tocando todos los temas de actualidad que interesan a los fanáticos de River y de otros equipos también.

Más allá de que la nota se desarrolló con mucha soltura, hubo un momento tenso que comenzó cuando Diego Díaz le consultó al directivo si había dialogado con Juan Román Riquelme en este nuevo rol de vicepresidente segundo que ocupa desde diciembre, habiendo ganado las elecciones junto a Jorge Ameal.

"Con Riquelme dirigente no estuve, más de una vez me pusieron al aire con él cuando no era dirigente, tuvimos charla, siempre le dije la admiración que le tengo como jugador", comenzó contando el del club de Núñez sobre su vínculo con el eterno '10'.

Luego, para generar la reacción de más de uno en el estudio, soltó: "Le hacía la broma de que tenía que ser jugador de River por su manera de jugar. Me pareció siempre una persona muy agradable". El primero que se escuchó en desacuerdo fue Martín Souto, fanático de Boca.

De igual manera, el conductor volvió a tomar la palabra y retrucó preguntando si no le parecía que en la historia del 'Xeneize' no hubo buenos jugadores. Ahí, Rodo levantó el tono de voz y se enojó considerando que lo estaban sacando de contexto para generar polémica.

"No digo que Boca no tuvo buenos jugadores en su historia, no busco la polémica. Hay jugadores de Boca que me gustan más que otros. Estamos hablando del nivel y paladar del jugador", expresó para hacer que rápidamente se cambie de tema. Tranquilo...

Lee También