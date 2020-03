Delfino: "No sé si le van a dar por perdido el partido a River"

Ayer por la noche, River comunicó oficialmente que no se iba a presentar este sábado por el debut de la Copa de la Superliga ante el brote del coronavirus.

Sin embargo, Atlético Tucumán ya estaba en Buenos Aires y hoy todos procedieron, salvo el Millonario, como si el partido realmente se jugará.

Dos horas antes del encuentro, la utilería del Decano, los árbitros y la escribana correspondiente llegaron al Monumental. Y sí, estaba cerrado.

Ante las cámaras, Germán Delfino, quien había sido designado como el árbitro principal del encuentro, manifestó: "Es la primera vez que me pasa una cosa así".

"Nos presentamos en el horario oficial que siempre arribamos a los estadios: dos horas o dos horas y media antes. Ante esta situación, que el club tiene cierradas las puertas, procedimos a hacer el acta con la escribana y no hay mucho más para informar. Es una cuestión administrativa. Ahora pasa al Tribunal de Disciplina que nada tiene que ver con los árbitros", manifestó.

Además, agregó: "Nosotros al momento que no se puede ingresar al estadio, como a la gente de Atlético de Tucumán, está todo en el acta de la escribana, creo que es innecesario que el plantel de Atlético Tucumán se haga presente. Sí necesitamos la formación, que seguramente la tendrá algún dirigente. Con ese documento es suficiente, se adjunta al informe".

Por último, ante la posibilidad que River pierda los tres puntos por su no participación, aclaró: "No tengo ni idea. Nosotros venimos de la parte arbitral y a dirigir el partido. No pudimos ingresar, por ende nos retiramos".

