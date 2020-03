El presidente de Lanús le pegó duro a River: "Actitudes que no llevan a nada"

Siguen las repercusiones por la decisión que tomaron los directivos de River sobre no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán. El Millonario no solo cerró el Monumental, sino que licenció a todos sus jugadores.

Pese a que recibió el elogio de varios futbolistas, los directivos del fútbol argentino están muy enojados con ellos. Más de uno salió a pedir que la Superliga les haga cumplir la sanción correspondiente y pierda los puntos.

Uno de los que se sumó es Nicolás Russo, presidente de Lanús y muy cercano a Claudio Tapia. El mandamás del Grana salió a atacar a la medida que tomó el club de Núñez.

"Actitudes individualistas como las de River no llevan a nada. Hay cosas que no me gustar que ocurrieron ayer. No suman, generan malestar en la gente y no corresponde", declaró.

Y agregó en charla con TyC Sports: "Tenemos un Ministerio de Salud que trabajó muy bien en este tema, se ha anticipado. Me reservó la opinión sobre lo que hizo River".

De todas formas, no es raro que Russo se noje con algo del club de Núñez. El presidente de Lanús tiene una muy mala relación con Rodolfo D'Onofrio.

