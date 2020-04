Demichelis y el maldito gol de Götze: "Salgo en la foto, duele "

El Mundial de 2014 fue uno de los mejores de la historia. Para lo que nacieron a partir del 90, el más épico de todos. Se jugó en Brasil, con lo que eso generó y la Selección Argentina llegó a la final. Lamentablemente, ese día perdió ante la Selección de Alemania con un tanto en el alargue de Mario Götze. Hoy, unos años después, Martín Demichelis, defensor en ese torneo, recordó todo.

"El Mundial era Brasil. Había muchas cosas que se habían juntado para concretar ese mágico sueño. En los últimos largos años cuesta encontrar donde la gente se haya identificado tanto con el equipo. La gente transmitía una energía que la percibíamos. En la previa, durante el partido. Nos faltó muy poco. No la volví a ver la final. La jugada de Higuaín sí la vi, el partido no", arrancó en 90 Minutos.

Además, continuó: "Las jugadas te llegan. La que tuvo el Pipa, la que tuvo Leo, la que tuvo Rodrigo. Analizar el partido los 120 minutos no la hice nunca. Fui muy autocrítico y con un resultado perdiendo en el último minuto, salgo en la foto, duele. No me quiero justificar, pero quiero entender que hice un buen partido porque lo borré de mi cabeza".

"NO VOLVÍ A VER LA FINAL DE BRASIL.... ERA EL MUNDIAL A GANAR"#90MinutosFOX - Martín Demichelis repasó cómo sintió la derrota y explicó la jugada del gol de Alemania. pic.twitter.com/23ROsdVeLt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 28, 2020

Por último, el ex-River se refirió a la jugada del gol y cómo marcó: "Hay jugadas que son muy rápidas. Yo me había adelantado a presionar y después te perdés con la pelota. Él (Gotze) aprovechó un espacio, donde nos habíamos distanciados con Garay y quedamos regalados".

Demichelis tuvo un muy buen nivel en ese campeonato, cuando llegó a la competencia con muchísimas dudas. Lamentablemente, no terminó levantando la copa del mundo, el sueño de toda una gerenación.

