Exigen a UEFA la repetición del Alemania vs. España de la Eurocopa: Más de 300.000 firmas

La Eurocopa de Naciones se alista para unas semifinales donde volvió a confirmarse la maldición de ser el hogar del certamen. Desde Francia en 1984 que un local no se impone en su propia casa. Alemania se encuentra afuera tras la derrota con España en Stuttgart. Eso sí, más de 300.000 firmas se han recaudado ya para pedir la repetición del choque a UEFA. Se apunta directamente contra Anthony Taylor y sus decisiones.

Partido marcado por el gol en el 119 de Mikel Merino, por el retiro de Toni Kroos e igualmente por una serie de decisiones a nivel arbitral de Anthony Taylor que hicieron estallar a la afición germana. El remate en la mano de Marc Cucurella y su no sanción a modo de penalti desatan una petición masiva en Change.org para solicitar al máximo ente del fútbol europeo que el Alemania vs. España del pasado viernes se repita. 300.000 personas firman ya la petición iniciada por el usuario Erik V.

“Anthony Taylor arbitró el partido. ¡Pero obviamente de forma injusta! Después de una clara mano de Marc Cucurella (jugador del equipo español) en el área (con la mano extendida), a Alemania no se le concedió el penalti que claramente merecía, lo que podría haber inclinado el partido a su favor”, empieza la petición realizada en Change.org con el fin de conseguir que se repita el choque. Un hecho sin precedentes y que salvo sorpresa no cambiará el devenir de una Eurocopa donde solo quedan 270 minutos de acción.

La campaña llega solo unas horas después de que UEFA empezase a delimitar la elección de colegiados de cara a las semifinales de la Eurocopa. Por Alemania sigue el enojo alrededor de una mano de Marc Cucurella que marcó buena parte del post partido en Stuttgart: “¡Y eso no es todo! Taylor ya ha sido criticado por otro árbitro por estar a favor de España (Roma vs. Sevilla). ¡Exigimos que la UEFA repita el partido, investigue la falta de neutralidad de Taylor y lo castigue!”.

La mano de Cucurella que desató el enojo de Alemania: IMAGO

La campaña supera en este momento las 300.000 firmas en Change.org, aunque apunta a no cambiar la hoja de ruta o el devenir del torneo. En las últimas horas UEFA ya anunció que el colegiado esloveno Slavko Vincic dirigirá ese España vs. Francia que abrirá las semifinales de la Eurocopa por el Allianz Arena de Múnich. ¿Y el Inglaterra vs. Países Bajos de Dortmund en la noche del miércoles? Pues en manos del alemán Felix Zwayer. Alemania, patas arriba por la mano de Cucurella en la ciudad de Stuttgart.

¿Por qué no se pitó mano de Cucurella en el Alemania vs. España?

La acción deja una imagen que no da lugar a dudas en cuanto a un posible penalti. Las decisiones de Taylor y sus ayudantes llegan al ver como en el balón previo a dicho impacto en la mano izquierda de Cucurella, Niclas Füllkrug recibió la pelota en posición de fuera de juego. La acción por ende, y todo lo que vino después, quedó anulado por el VAR.

¿Qué jugadores se pierden las semifinales de la Eurocopa?

Es la última fase donde por acumulación de amarillas se aplican sanciones. Solo una roja sacaría de la final a todos los que disputarán la fase en unas horas. Para las semifinales, no dirán presente Robin Le Normand y Dani Carvajal por España. Ni Francia, Inglaterra o Países Bajos perderán jugadores en este sentido.