Desde México aseguran que Ángel Comizzo "no está bien de la cabeza"

Ángel Comizzo no solo es recordado por ser un destacado arquero de River Plate, también lo recuerdan por sus declaraciones y acciones polémicas, una de ellas la patada al futbolista mexicano Carlos Hermosillo en la liga azteca el año 1997.

En entrevista a TV Perú en el contexto de la buena campaña de Juan Reynoso, Hermosillo, ídolo de Cruz Azul recordó el fuerte momento que tuvo con Comizzo, quien le dio una fuerte patada en el rostro.

Aquí la segunda parte... pic.twitter.com/qjqj8ZO82X — Renato Landivar Cano (@Landivar_renato) April 5, 2021

"No tengo nada con él, tengo un gran respeto por Ángel Comizzo y su familia. Lo que sí me molestó muchísimo fue cuando vino a México como técnico de Querétaro. Le volvieron a preguntar sobre mi caso y dijo que lo volvería a hacer. Me parece que es un cuate que no está bien de la cabeza".

Carlos Hermosillo fue compañero de Juan Reynoso la temporada 1997, aquel título fue el último del equipo cementero y 24 años después, Juan es el técnico de Cruz Azul y viene realizando una buena campaña.

Con Reynoso en el banquillo de Cruz Azul, suman 11 partidos consecutivos con triunfos, a uno de lograr la mayor racha de partidos seguidos con triunfo en la historia del fútbol de primera división de México.

