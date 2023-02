Desde Santos revelaron que todavía no se rinden por fichar a Edinson Cavani

Tras su paso por Manchester United, Edinson Cavani se quedó con el pase en su poder en el último verano y tuvo detrás a decenas de equipos que intentaron ficharlo. El delantero uruguayo necesitaba buscar club para mantenerse en ritmo para Qatar 2022 y recibió ofertas de todo tipo.

A pesar de que hubo grandes equipos del fútbol sudamericano detrás del charrúa, con el anzuelo de que pudiera jugar cerca de su país, el atacante terminó decidiendo fichar por Valencia, con contrato hasta junio de 2024. El oriundo de Salto transita ahora la primera temporada de su carrera en LaLiga.

Los Chés, con el Matador entre sus filas, están viviendo un duro momento en la temporada, apenas a un puesto de la zona de descenso con 18 fechas restantes. Sin embargo, los numeros de Cavani en la campaña no fueron tan negativos, con 7 goles en los 16 encuentros que afrontó.

Mientras trabaja para revertir esa situación, este martes se conoció que Santos todavía sueña con tener al uruguayo en su plantel. José Carlos de Oliveira, vicepresidente del club paulista, reveló que están buscando sumar refuerzos y que Cavani es una de las posibilidades.

"Estamos intentando por Cavani. Todavía no ha terminado", explicó el directivo este martes, reconociendo que continúan trabajando por su fichaje. Y se explayó: "No estamos negociando. Lo que hicimos fue llamar a Cavani y preguntarle: '¿tienes posibilidad de venir aquí?'. Decir que fichamos a Cavani ... Le hicimos una propuesta para que viniera. Le hicimos una propuesta que no funcionó".