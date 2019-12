Distasio: "Desde River hablaron hace unos días con el Pity Martínez y Driussi"

Cerrando el 2019 con una sonrisa al coronarse campeón de la Copa Argentina, la Comisión Directiva de River ya trabaja de cara a lo que será el mercado de traspasos que se avecina.

Lógicamente, con la intención de coronarse campeón de la Superliga Argentina -además de revalidar el título local e ir en busca de revancha en la Copa Libertadores-, el Millonario intentará llevar a cabo distintas contrataciones capaces de mejorar y potenciar al primer equipo.

En diálogo con sus colegas de CNN Radio AM 950, Nicolás Distasio pasó en limpio las principales novedades del Millonario en los últimos días comanzando por Ignacio Fernández.

Haciendo hincapié en la hipotética salida del mediocampista, el periodista explicó: "En River están esperando en estas horas por un ofrecimiento por Nacho Fernández".

Introduciendo un nuevo nombre en la carpeta de River, el corresponsal del cuadro argentino apuntó hacia La Plata y lanzó: "Está sonando la posibilidad de (Facundo) Mura, defensor de Estudiantes que anda en el radar de algún dirigente de River".

Saltando al fútbol mexicano y las principales novedades provenientes de allí, Distasio prosiguió: "En estas horas ofrecieron a River a Ricky Álvarez. Cuando vieron las características de la negociación en River los dirigentes pararon el oído, pero cuando consultaron al Cuerpo Técnico hubo pulgar para abajo".

Destacando que existieron charlas entre La Banda y dos ex deportistas de la institución, Nicolás también aclaró que al día de la fecha los retornos de Gonzalo Martínez y Sebastián Driussi son un sueño imposible de concretar. "Hablaron hace tres o cuatro días con el Pity Martínez y Driussi. No hay manera que vengan, porque es muy difícil. River no puede pagar ni los pases ni los contratos, aunque ninguno de los dos están cómodos en sus clubes", culminó.

+ Los números de Mura, Álvarez y Martínez en la temporada 2019:

