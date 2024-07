Liga de Quito hizo un muy buen negocio con Facundo Rodríguez después de concretar su venta al fútbol de Argentina, para que vista los colores de Estudiantes de la Plata. Aunque los ‘Albos’ no vendieron el pase completo del defensor, sí se hicieron una importante venta.

Estudiantes de la Plata confirmó en sus redes sociales que Facundo Rodríguez, campeón de la Sudamericana con Liga de Quito, es su nuevo defensor. El club informó también que compraron el 60% del pase del jugador y le hicieron un contrato hasta la temporada 2027.

Con esta venta del 60%, según la información de Transfermark, Facundo Rodríguez le representó a Liga un ingreso de casi 1 millón de dólares. El fichaje habría sido acordado en torno a las cifras de 930.000 dólares. El central había firmado por los ‘Albos’ a comienzos de la temporada 2023.

La salida de Facundo Rodríguez supone un importante problema para el DT, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, debido a que, ahora el club tendrá que buscar un nuevo defensor. Rodríguez había formado una de las mejores duplas del campeonato ecuatoriano junto a Ricardo Adé.

Con esta foto confirmaron la llegada de Facundo Rodríguez a Estudiantes de la Plata. (Foto: @EdelpOficial)

Facundo Rodríguez había mostrado mucho interés por seguir en Liga de Quito, a comienzos de 2024 e incluso sacrificó no jugar la Recopa Sudamericana vs Fluminense, con tal de seguir en el ‘Albo’ No obstante, una oferta tan importante como la de Estudiantes, terminó por convencerlo.

Las estadísticas de Facundo Rodríguez como jugador de Liga de Quito

Año y medio fueron suficientes para que Facundo Rodríguez se convierta en uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Liga de Quito. Con la camiseta blanca jugó 53 partidos, entre todas las competencias, marcando dos goles y también dando dos asistencias.

Las salidas que tendría Liga de Quito

Liga de Quito tendría varias salidas en su plantilla para la segunda etapa de la LigaPro. Ya se fue Facundo Rodríguez y Daykol Romero y también están en la puerta de salida Jan Hurtado, Miguel Parrales, Gabriel Villamil, Michael Bermúdez, entre otros.