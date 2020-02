A principios del año 2019 y luego de luchar contra una lesión muy compleja, Rodrigo Mora anunció su prematuro retiro del fútbol profesional.

Algunos meses más tarde, el atacante uruguayo tuvo su partido despedida en el Estadio Monumental, donde recibió el cariño de muchos hinchas de River.

Pero claro, el amor de Mora por el equipo comandado por Marcelo Gallardo sigue vigente y es por ello que se hizo presente durante la victoria por 2-1 sobre Unión de Santa Fe.

Allí fue cuando realizó una dura confesión: los dolores continúan y es por ello que tiene que volver a operarse. Una noticia que entristece a muchos.

"La calidad de vida no es la misma porque me tengo que operar, me tengo que poner un reemplazo de cadera. Mientras tanto, cargo con el dolor", señaló en diálogo con 'TNT Sports'.

"Me duele a diario, no es algo que se calmó. Me sigue doliendo hasta que tome una decisión y me opere", profundizó el exdelantero de apenas 32 años de edad.

#TNTSports | Rodrigo Mora, ya retirado, aún disfruta los momentos con el plantel de River: “Los chicos, el cuerpo técnico y los dirigentes me hacen sentir como un jugador más.” ¿Lo extrañás al uruguayo?#Unión �� #River pic.twitter.com/Ig3YnrMcI4 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 10, 2020

