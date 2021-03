Eddie Fleischman: "La que es una vergüenza no es Alianza Lima sino la FPF"

El fallo de TAS tan esperado por la gente de Alianza Lima fue a favor de ellos. El ente jurídico le restó 2 puntos a Carlos Stein (de la Liga 1 2020) lo que hace que los íntimos tengan el derecho de jugar en Primera División.

El TAS es la última instancia y en la FPF deben acatar el veredicto. Sin embargo, Carlos Stein emitió un comunicado indicando que no aceptan el el fallo.

Para el periodista Eddie Fleischman, la vergüenza la lleva la FPF: "Aquí no se equivocó el TAS o Alianza; aquí incumplió reglamentos Stein y la FPF no hizo justicia. La que es una vergüenza no es Alianza Lima sino la FPF. No quiso hacer justicia. 4. Es mucho más confiable el criterio del TAS que el de FPF".

Debido a que ya de disputó una fecha de la Liga 1, la FPF deberá encontrar una forma de ordenar el fixture con Alianza Lima en Primera División y Carlos Stein en la Liga 2.

El partido de Carlos Stein ante Deportivo Municipal de la fecha 2 fue suspendido y se desconoce por el momento como quedará definido los grupos de la Liga 1.

