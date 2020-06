Edison Flores, sobre acusaciones de infidelidad: "Debemos ponerle un alto a esto"

Edison Flores tiene el cariño de la gente en Perú. No solo es querido por sus excelentes condiciones futbolísticas, sino también por su perfil como deportista profesional.

Él, además de todo esto, cae muy bien. Su aparente inocencia y cara de buen tipo hacen que tenga muchos seguidores y confíen en él también como persona.

Este honor intentó ser dañado en las últimas horas. Tanto en las redes sociales como en televisión intentaron concluír que de una conversación por Instagram con una seguidora había llegado hasta ser infiel con su reciente esposa.

Tras este supuesto escándalo, Edison Flores se expresó por la misma red social: "Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, resposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente".

"En mi carrera y en mi vida personal, siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman y por eso solo me pronunciaré a través de este comunicado sobre este tema. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto", agregó el Oreja.

Por último, también les respondió a quienes decían que había borrado las fotos con Ana Siucho: "El tipo de contenido en mi cuenta es de fútbol y las historias de mi vida cotidiana. Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas ni de sus familias".

Lee También