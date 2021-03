"¿Otra vez narrando repeticiones?", lluvia de criticas al Cantante del gol

Pasan los partidos de la Liga colombiana y cada vez es más evidente el rechazo a las participaciones de diferentes personajes en las transmisiones de los encuentros por la señal del canal premium de Win Sports.

Y uno de los que más ha sido criticado en este inicio de año es Javier Fernández, 'El Cantante del gol', quien ya lleva más de un año en la señal del canal que transmite el fútbol colombiano, pero cada día son más evidentes sus errores y en las redes sociales no lo perdonan.

Las últimas críticas llegaron durante el partido entre Once Caldas y Deportivo Cali, disputado este sábado en el marco de la fecha 11 de la Liga Betplay, en el cual sus constantes equivocaciones hicieron que los hinchas se manifestaron en Twitter.

Errores a la hora de nombrar los jugadores, la narración de jugadas que eran repeticiones o hasta equivocaciones a la hora de decir qué equipo hizo gol, hacen parte de las fallas que han venido desgastando la relación entre Fernández y los televidentes.

Se le puede pasar una q otra mala pronunciación, casi todos los narradores del continente lo cometen. Me parece muy grave que “el cantante del gol” no sepa el nombre de jugadores del partido que va a narrar o peor aún, narre goles de equipos que no metieron gol o no están jugando — TOLIMA77 (@tolimense77) March 7, 2021

"Este señor del @Cantantedelgol no se concentra , dos veces lo toman las repeticiones en fuera de lugar... ¿@WinSportsTV ese es el narrador premium del canal? Es hora de hacer un cambio , eso da vergüenza", "Una vergüenza el cantante del gol narrando repeticiones en todos los partidos", "Me parece muy grave que “el cantante del gol” no sepa el nombre de jugadores del partido que va a narrar o peor aún, narre goles de equipos que no metieron gol o no están jugando", fueron algunos de los comentarios que se vieron este sábado.

¿El cantante del gol narrando una repetición otra vez?



¿Ese man no se cansa de cagarla? — ���� Camilo Andrés Orozco. (@CamiloCule) March 7, 2021

#LALIGAxWIN

Ese @Cantantedelgol del gol es un inepto. Se la pasa confundiendo las repeticiones con jugadas en vivo.

¿Para narrar fútbol no se necesita ser inteligente? — Raúl ��️icampeón (@raulesceptico) March 7, 2021 Este señor del @Cantantedelgol no se concentra , dos veces lo toman las repeticiones en fuera de lugar... @WinSportsTV ese es el narrador premium del canal? Es hora de hacer un cambio , eso da vergüenza. — #MuchasGraciasPresi�� (@omargutie79) March 7, 2021 No pana el @Cantantedelgol narra hasta la repetición de la pelea �������� — LuisMi. (@Lu1sm1x) March 7, 2021

