El Picante Pereyra volvió a confesar su amor por Boca y recordó el descenso de River

Jugándose la vida para no descender en la Promoción 2011, River tuvo que enfrentarse y medirse ante nada más ni nada menos que Belgrano. El conjunto de Córdoba, sorprendiendo con un resultado más que llamativo en la ida, se impuso por 2 a 0 gracias a las conquistas de César Mansanelli y César Pereyra.

A poco menos de ocho años de lo que significó el principio del fin del Millonario, dado que posteriormente, en el encuentro de vuelta, se terminó consumando su descenso, el Picante rememoró aquella batalla lidiada en la provincia del Pirata y confesó: ""Como hincha de Boca, fue una gran sensación el hecho de poder hacer uno de los goles que condenaron a River".

En diálogo con Club 947, el actual jugador de Club Deportivo Maldonado (Uruguay) no dudó en exteriorizar un gran orgullo por su tanto convertido ante La Banda en el 2011 y continuó: "Aunque no lo crean, después de ese partido me hice amigo de muchos hinchas de River. Son cosas del fútbol. Del partido de la promoción entre River y Belgrano tengo todo guardado".

Dejando en claro que aquella batalla lidiada en Córdoba sigue viviendo de forma más que lúcida en sus recuerdos, el ex futbolista de Belgrano cerró: "Lo guardo porque es como un trofeo de guerra. Decidí guardar la ropa de concentración, la última pelota del partido, todo".

