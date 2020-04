El Pipa Benedetto le tiró un centro a Boca: "Me encantaría volver"

Luego de varios años instalado en el fútbol de México, Darío Benedetto, a mediados del 2016, tomó la decisión de retornar a su país de origen para cumplir su sueño de defender la camiseta de Boca, club del cual es hincha desde chico. Con un arranque relativamente complicado con poca fortuna a la hora de convertir con la camiseta del Xeneize, el Pipa, a la larga, se destapó y terminó siendo una de las figuras de la institución.

Sin embargo, como sucede en la gran mayoría de los casos, la historia de amor termina teniendo un final negativo con los dos protagonistas dividiendo sus caminos: en agosto del pasado 2019, el goleador, en pos de aprovechar una oportunidad más que única, decidió salir del conjunto de La Ribera y mudarse a Francia para pasar a defender la camiseta del Olympique de Marsella.

Este viernes, en diálogo con Leandro Aguilera, Darío se refirió, entre otras cosas, a la posibilidad que le dio la vida de cumplir uno de sus principales objetivos y manifestó: "Me costó mucho cumplir el sueño de jugar en Boca. Yo desde chiquito soy enfermo de Boca, como toda mi familia, y lo saben. Soy un agradecido de la vida por haber jugado ahí, me rompí el lomo para llegar y me encantaría volver".

��️ "Soy un agradecido de la vida por haber jugado ahí, me rempí el lomo para llegar y me encantaría volver "



Pese a manifestar que su deseo es volver a vestir los colores de Boca en el futuro y concretar un segundo ciclo suyo allí, el Pipa, con la mente fría y afirmando que actualmente se encuentra centrando en su estadía en el Olympique, agregó: "Ahora estoy enfocado en el Marsella y el objetivo de jugar la Champions acá".

Exteriorizando una vez más sus ganas de retornar a Argentina y tener la posibilidad de jugar una vez más para el Xeneize, Benedetto, a modo de cierre y dejando todo en manos del destino, culminó: "En unos años, si el club quiere y el técnico que esté en ese momento, también, yo encantado".

