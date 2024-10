El delantero ecuatoriano calienta el Universitario vs Ciencia con una revelación.

Este domingo 27 de octubre de 2024 se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Clausura, Universitario contra Cienciano. Mucho se ha especulado sobre las motivaciones de los visitantes para jugar este encuentro clave contra el equipo ‘crema’.

Se ha informado que los jugadores podrían recibir un “premio económico” por ganarle a Universitario. No obstante, Carlos Garcés desmiente dicha posibilidad, aunque no la descarta: “Si hay un premio especial por parte del club para ganar el Domingo bienvenido sea. Si llega de otro lado también. Es lo que pienso. No le veo nada de malo“, reveló Garcés en diálogo con Fútbol como cancha.

El partido también se viene calentando por la postura que viene teniendo el club en redes sociales, donde hace poco publicaron un video avisando que ya una vez dejaron sin clausura a Universitario y que ahora lo pueden repetir.

Este encuentro también se presenta como una posibilidad para Fabián Bustos y sus dirigidos de sacarse el golpe de lo que fue la última derrota con Sporting Cristal. Necesitan una victoria para seguir peleando por ser campeón directo en Perú.

Garcés es uno de los goleadores del fútbol peruano y una de las figuras del torneo. El ecuatoriano tiene 10 en 17 partidos en el torneo Clausura. Cienciano es uno de los equipos que ya tiene seguro su cupo en la Copa Sudamericana de la temporada 2025.

Las estadísticas de Carlos Garcés en esta temporada

En esta temporada, Carlos Garcés ha jugado un total de 32 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 18 goles y dado 4 asistencias. Es uno de los jugadores con mejor rendimiento en el torneo y varios se han fijado en él.

Carlos Garcés jugará como peruano

Por otro lado, Carlos Garcés reveló que él está dispuesto a jugar como peruano en la temporada 2025 o cuando salga su trámite de naturalización. Sin embargo, el jugador no podrá representar a la Selección de Perú.

