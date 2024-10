Novedades importantes para Real Madrid vs. Barcelona. Carlo Ancelotti teme por dos titulares que se perderían el choque.

Ancelotti pierde dos figuras para El Clásico Real Madrid vs. Barcelona

Alarmas prendidas de cara a un Real Madrid vs. Barcelona que se acerca en el horizonte y que sin dudas marcará buena parte del futuro de LaLiga española. Carlo Ancelotti perdería dos figuras y un titular para el encuentro ante los hombres de Hansi Flick. Durísimo golpe a solo unas horas del partido del año en el Santiago Bernabéu.

Todo pasa por el estado de salud de un Rodrygo Goes que ayer dejaba el césped del Santiago Bernabéu en el encuentro frente a Borussia Dortmund con diversas molestias en su isquiotibial derecho. Ancelotti hablaba en rueda de prensa de un futbolista al cual tendrían que hacérsele pruebas a lo largo de las próximas horas y cuya presencia en el duelo frente al Barcelona todavía no estaba asegurada. Empiezan a llegar filtraciones. Ojo también con un Thibaut Courtois al que MARCA pone fuera. Sufre una lesión en el aductor de la pierna Izquierda y estará de baja dos semanas aproximadamente

El Diario AS de Madrid es quien afirma ahora mismo como el futbolista brasileño se perderá el choque del año por el estadio de la capital española. Las primeras exploraciones no son ni mucho menos positivas a la espera de nuevas pruebas que serían realizadas en la mañana de este jueves y que tendrán como factor decisivo ver si la zona tiene molestias o algún tipo de rotura muscular. De momento y salvo milagros Rodrygo no jugará el clásico. Courtois es imposible que llegue igualmente.

Bajas sensibles para Real Madrid. El futbolista no solamente fue titular frente al Borussia Dortmund, sino en buena parte del inicio de una temporada donde Ancelotti ha intentado consolidar un ataque junto a Vinicius y Kylian Mbappé. La Casa Blanca tendrá que volver seguramente a un sistema de cuatro centrocampistas donde se puedan eclipsar los buenos momentos de fútbol que vienen mostrando Barcelona desde que Hansi Flick tomase las riendas del conjunto Blaugrana. Andriy Lunin debería ser el reemplazo de Thibaut.

Momento exacto donde Rodrygo sintió las molestias anoche: IMAGO

Si bien todavía es pronto para decirlo, lo cierto es que por el medio mencionado apuntan como el futbolista también se perdería el partido frente a Valencia de la próxima semana. Hablamos del primer choque en el cual el Real Madrid debería estar celebrando el Balón de Oro de Vinícius y donde se irá a un feudo más que hostil para los hombres de Ancelotti en los últimos dos años. A falta de nuevas pruebas y comunicados oficial Rodrigo se perdería el clásico.

Los números de Rodrygo esta temporada

El delantero de 23 años acumula hasta fecha un total de 3 goles y 2 asistencias en 13 presentaciones de lo que vamos de campaña. Encuentros de LaLiga, Champions y Supercopa de Europa surgen para entender lo que Rodrygo le ha dado a este Real Madrid que salvo milagro le pierde. Dolor de cabeza para Ancelotti.

Real Madrid buscará el liderato de LaLiga

Solo el conjunto merengue y Atlético de Madrid se encuentran invictos en los que vamos de primera división española. La derrota del Barcelona frente a Osasuna es la clave para entender como una victoria de los hombres de Carlos Ancelotti este sábado en el Santiago Bernabéu le permitirá igualar a su rival de toda la vida en la primera plaza del certamen. Partidazo donde hay mucho más en juego que simplemente tres puntos.