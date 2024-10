Emelec no ha tenido un buen 2024 y para la temporada 2025, el equipo eléctrico tiene la complicación de no poder fichar a nuevos jugadores y ahora se podría quedar sin un titular. Este futbolista llegaría a Independiente del Valle, que es dueño de su pase.

Según la información de Javier Alava, Gustavo Cortez está cerca de salir de Emelec, puesto que, su sesión termina en 2024 y desde el club azul no habría intención de renovar. El jugador tendrá que regresar a Independiente, dueño de su pase.

Gustavo Cortez ha sido uno de los jugadores más regulares de Emelec en esta temporada. El jugador fue titular con Hernán Torres y con Leonel Álvarez se adueñó totalmente del puesto. Sin embargo, no sería comprado a final de año por el club.

El lateral izquierdo venía siendo un problema para Emelec desde la temporada 2023 y ahora cuando parecía que Cortez se quedaba con el puesto, finalmente buscarán a otro jugador. Sin embargo, los azules aún no pueden fichar a un nuevo elemento para jugar en la LigaPro.

Cortez llegó a Emelec a comienzos de 2024. (Foto: @CSEmelec)

Aunque todo el año de Emelec ha sido malo, Cortez es uno de los fichajes que llegaron en este año que mejor terminó rindiendo en el equipo azul. No se ha lesionado y todo parece indicar que terminará el 2024 siendo titular para el equipo eléctrico.

Los números de Gustavo Cortez con Emelec

En esta temporada con Emelec, Cortez ha jugado 26 partidos, entre todas las competencias. El lateral ha marcado 1 gol, uno muy gritado por los aficionados ante Orense. No ha dado asistencias. Y ha estado en cancha un gran total de 2.340 minutos.

Emelec no puede fichar para 2025

También es preocupante que Emelec haya decidido ya no renovar a Gustavo Cortez, cuando no tiene la posibilidad de fichar a nuevos jugadores para 2025. Por sanciones FIFA no podrá integrar a nuevos elementos en los siguientes mercados.

