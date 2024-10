El próximo mes de noviembre la Selección de Ecuador jugará contra la Selección de Bolivia por las Eliminatorias. El partido, a diferencia de otras ocasiones, no se jugará en la altura de Quito, sino que finalmente el partido se movió a jugar en Guayaquil.

Ahora en redes sociales se ha vuelto viral un clip de video de un programa deportivo donde los periodistas se quejan de las condiciones que les esperan en Ecuador. También hacen referencia a los “apagones” que está viviendo el país por una crisis energética.

“Pero es criminal donde nos quieren llevar a jugar, qué tal si se corta la luz en pleno partido 8 de la noche. Ojalá que no pase eso en Ecuador. No nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz y cómo vamos a poder con el calor sin aire acondicionado. Es inhumano ir a jugar a Ecuador“, comentó el periodista.

El panel que acompañaba al comunicador se mantuvo en esta postura de que era “inhumano” jugar en Ecuador. “Hablan de la altura y se quejan diciendo que es inhumano, estamos en nuestro derecho de también quejarnos. Inhumano ir a Ecuador, mientras no haya luz“, agregaron.

Ecuador venció a Bolivia en la primera rueda de las Eliminatorias. Sin embargo, decidió mover el partido a Guayaquil por el gran nivel que viene mostrando Bolivia jugando en la altura. Le ganó a Colombia como local, pero cuando visitó a Argentina cayó goleado 6 a 0.

¿Cuándo jugarán la Selección de Ecuador vs la Selección de Bolivia?

El partido entre Ecuador y Bolivia comenzará desde las 19H00 del próximo jueves, 14 de noviembre de 2024. El encuentro es clave para dos selecciones que buscan puestos clasificación en la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

