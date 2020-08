El Tino Asprilla dice que la selección retrocedió con Carlos Queiroz

La selección Colombia vive un nuevo ciclo que busca mantener los buenos resultados que consiguió bajo el mando del adiestrador argentino Néstor Pékerman. Actualmente es dirigida por Carlos Queiroz, quien no mantiene el respaldo de varios sectores.

Teniendo en cuenta lo anterior, Faustino Asrpilla volvió arremeter contra el seleccionador nacional. El exdelantero no se encuentra satisfecho con la actual gestión en una campaña en donde ha dirigido 14 partidos con una cosecha de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

En una charla con el programa 'De Fútbol se Habla Así' del canal Directv, el histórico delantero dejó su opinión sobre los resultados que ha dejado este proceso que tiene como intención la clasificación a la próxima cita mundialista en Qatar 2022 y porsupuesto una buena presentación en la Copa América del 2021.

"A mí no me gusta lo que vi de Queiroz o de esa selección en la Copa América, para nada. No vi un cambio, después de lo de Pékerman no vi que tuviéramos un cambio para mejorar", dijo.

Asprilla fue bastante contundente y aclaró que el juego no muestra un cambio representativo y aseguró con autoridad: "Creo que retrocedimos un poco", fueron las fuertes declaraciones de un hombre que supo vestir la indumentaria del combinado nacional.

Lee También