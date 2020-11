El Turco García y una fuerte acusación para el entorno de Maradona

Diego Armando Maradona felleció el pasado miércoles 25 de noviembre, generando la tristeza del mundo entero. Tran grande fue Pelusa que fue velado en la mismísima Casa Rosada, recibiendo la despedida de miles y miles de personas.

Entre ellos se encontró Claudio Omar "Turco" García, exdelantero que mantenía una muy buena relación con el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986. Y el participante del programa "Master Chef" brindó declaraciones al respecto.

"En una me dice Dalma: 'Yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta'. Nos tenía acostumbrados a eso. Yo lo lloré el viernes a la mañana mirando los programas que hacía él. Ahí tomé conciencia, pero cuando me enteré no lo podía creer", comenzó narrando.

"Los de la vieja guardia no pudimos estar los últimos 15 o 20 años con él porque se fue juntando gente que no tenía nada que ver con él. La vieja guardía era la que le decía: 'No, Diego. Esto no'", profundizó en declaraciones brindadas a "PH, Podemos Hablar".

"Después los paracaidistas eran los que le decían todo que sí. La gente que él tenía alrededor no dejó a la vieja guardia estar con él. Mucha gente se quedó mal pensando que Diego no le daba más bola y no era él. No se enteraba", profundizó.

"Diego era un tipo muy caprichoso. Decía: 'Es esto' y es esto. Cuando yo dejé las adicciones lo quise audar. Hay que dejarse ayudar", completó Garcia, que fue compañero de Maradona en la Selección Argentina, pegándole al entorno de Diego.

Lee También