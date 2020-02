No. No se trata de Diego Díaz, aunque no tenemos ninguna duda de que se moría de ganas de que lo eligiera a él.

En plena comunicación telefónica con el programa Superfútbol, de TyC Sports, Marcelo Tinelli aprovechó para convocar al Turco García, integrante ocasional del panel, a participar de la edición 2020 del Bailando.

"Sé que baila muy bien. Hemos hablado con El Turco y aparte de ser un gran amigo lo quiero tener. Sé que tiene algunas exigencias, he hablado con la producción que en algún momento ha pedido hasta bailarina y coach", expresó el presidente de San Lorenzo y popular conductor de televisión.

Y agregó: "Yo no lo tenía con esas exigencias. Sí para el fútbol, porque ha sido un groso. Pero no para el baile. Yo no puedo confirmarle hoy cualquiera de esos pedidos, pero sí que lo quiero tener".

Sorprendido por las palabras de Tinelli, sobre todo porque lo mandó al frente con algunas exigencias, El Turco aflojó: "Ya está, Marcelo. Quedate tranquilo que voy".

Previo a la comunicación telefónica, el conductor y presidente del Ciclón ya había tuiteado que quería tener al Turco en el Bailando 2020, al verlo aparecer en Superfútbol de traje y pidiendo llevarse el vestuario a su casa.

Quiero al Turco García en el #Bailando2020 !!! https://t.co/NowemVwk7L — marcelo tinelli (@cuervotinelli) February 13, 2020

Lee También