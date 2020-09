El consejo de Signorini para Boca: "Yo me negaría a jugar la Copa"

Está claro que será una Copa Libertadores muy extraña la que retomará su actividad a mediados de septiembre tras largos meses de pausa.

Sólo se jugaron dos jornadas de la fase de grupos, por lo que Conmebol quiere apretar el acelerador para poder completar el torneo cuanto antes.

De igual manera, la gran polémica es que mientras en algunos países hace rato se volvió a la competencia, en otros los equipos recién comenzaron a entrenar.

Sobre esto opinó Fernando Signorini, histórico preparador físico argentino, dejando en claro su postura usando como ejemplo el caso de Boca: "No es recomendable por lo físico que los jugadores que les dio Covid ahora, jueguen contra Libertad".

El 'Xeneize' anunció 18 positivos dentro del plantel y de esta manera, se complican mucho las cosas para Miguel Ángel Russo teniendo en cuenta que la mayoría no podría jugar por unas semanas.

"Jugar es no respetar la historia. Los jugadores de una vez por todas tienen que decir 'basta'. No pueden permanecer como ovejas en un rebaño. El poder no los puede llevar a donde quiere. Si dicen 'basta', se acaba toda esta irrespetuosidad con ellos y con el fútbol. Yo me negaría a jugar la Copa", dijo con firmeza en diálogo con Diario Olé.

#UnDiaComoHoy pero de 1997, Martín Palermo hacía su debut con la camiseta de Boca. Fue en la victoria xeneize 1-0 ante Cruzeiro en la Supercopa. Ahí comenzó la historia...



⚽ 404 partidos

�� 236 goles

�� 14 títulos

�� Máximo goleador histórico

�� Botín de Oro de América (08) pic.twitter.com/OT3Fw0jiak — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 3, 2020

Y cerró analizando por qué la burbuja sanitaria del conjunto de La Ribera no funcionó: "Alguien seguramente cometió un error. Habría que preguntarles a los responsables de mantenerla como debería haberse hecho. Seguro se cometieron errores. Es algo único en la historia de la humanidad y podemos decir: 'a mí no me va a pasar', pero el virus no distingue edades ni condición social".

