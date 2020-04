El drama de las jugadoras estadounidenses de River: "Nos da miedo lo que pasa en nuestro país”

En poco tiempo Estados Unidos logró convertirse en el país más afectado por el coronavirus en el mundo, superando a España, China e Italia.

Allí es donde más número de infectados y muertos se registran, sobre todo por la poca importancia que se le está dando al tema.

La gente sigue saliendo a la calle y no parece entender el daño real que la pandemia está causando en todo el planeta. Por eso, la curva sigue subiendo.

Quienes viven todo eso a la distancia pero con mucha tristeza son Vanessa Penuna y Jordan O'Brien, jugadoras estadounidenses de River.

Juntas, pasan la cuarentena en un departamento ubicado en Núñez pero están de manera constante en diálogo con su familia que reside en USA.

"Me siento súper segura acá. Argentina ha manejado la situación muy bien. El miedo que siento es por los Estados Unidos y por cómo lo están manejando ellos. Quiero que mi familia esté bien. Eso es lo que me asusta, porque no hay muchas restricciones y el virus continúa expandiéndose. Eso es duro”, le contó Jordan a Infobae.

Luego, Penuna completó: “Lamentablemente, veo por las redes sociales a muchos de mis amigos juntándose en grupos de cinco o seis, y uno no sabe dónde han estado todas esas personas. Creo que en Estados Unidos no están tomando el tema seriamente como aquí. Cuanto más estrictos sean, menos tiempo de cuarentena se necesitará. Yo creo que ya veían lo que estaba pasando en Europa, pero recién cuando llegó a Estados Unidos lo tomaron en serio. Hoy no se sabe cuántos casos asintomáticos hay, sin embargo las personas siguen saliendo a la calle, mis amigos siguen juntándose. Esos chicos después vuelven a sus casas, donde están sus padres mayores". Un drama.

Lee También