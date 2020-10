El emotivo mensaje de Dalma a Diego por su cumpleaños: "¡Sé feliz siempre!"

Aunque los saludos de amigos y ex compañeros no tardaron en llegar con el correr de las horas, lo cierto es que quien no esperó siquiera un instante para transmitirle su cariño a Diego Maradona fue nada más ni nada menos que Dalma, su hija.

Dejando de lado todas las diferencias vividas a lo largo del tiempo, Dalma abrió su corazón y le dedicó un mensaje más que emotivo a su padre, con quien tuvo la posibilidad de -entre otras cosas- hacerse presente en un sinfín de estadios del planeta y vivir momentos memorables.

Súmale 50 a esa camiseta y se feliz siempre! Te amo ❤️ pic.twitter.com/uoG9cRHIoR — Dalma Maradona (@dalmaradona) October 30, 2020

Adjuntando una postal donde se la puede ver en el estadio del Nápoli sobre el brazo de su padre, Dalma, con unas pocas palabras, exteriorizó todo el amor genuino que tiene guardado por Diego y todos los momentos vividos a su lado.

"¡Súmale 50 a esa camiseta y sé feliz siempre! Te amo", escribió la hija del 10, haciendo referencia a los años de vida que el DT cumplió este viernes 30 de octubre,

