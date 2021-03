El guiño de Leonel Álvarez que ilusiona a todo América de Cali

El conjunto 'Escarlata' nada que levanta cabeza en lo que va de 2021, pues en los partidos que ha disputado tan solo ha logrado una victoria frente al colero de la tabla de posiciones, razones por las que la continuidad del técnico argentino está en duda.

+ 'Tino' Asprilla pone en duda el bicampeonato de América: "Tuvieron suerte"

América de Cali necesita una solución rápida si aspira al Tricampeonato y a una buena participación en la Conmebol Libertadores 2021, por eso, muchos hinchas Rojos adelantan la campaña #FueraJuanCruzReal.

Razón por la que varios entrenadores comenzaron sonar a la cercanía de 'Los Diablos Rojos', entre esos el de Leonel Álvarez. El exjugador y referente de la Selección Colombia, inició su carrera como entrenador a inicios del 2009 y ha tenido paso por varios clubes del FPC y en dos de los equipos más importantes de Paraguay. Además hizo parte de la Selección Colombia en 2011.

En entrevista con el Alargue de Caracol Radio, el entrenador paisa habló y dejó varias declaraciones que a algunos 'Escarlatas' les gustó, mientras que a otros no tanto.

+El video que los ‘Escarlatas’ querían ver: así avanza la recuperación de Duván Vergara

"Con mi agente estamos buscando el mejor equipo para yo llegar a dirigir, donde busquen un proceso serio. Yo he quedado campeón como Director Técnico y he logrado cosas importantes a donde he ido".

"Si me han buscado equipos, pero hasta ahora no he encontrado un equipo que pueda afrontar un proyecto serio con el que podamos lograr los objetivos, cuando uno está acostumbrado a ser campeón, necesita poder ir donde pueda ganar".

Leonel Álvarez en el @AlargueCaracol "Con mi agente estamos buscando el mejor equipo para yo llegar a dirigir, donde busquen un proceso serio. Yo he quedado campeón como Director Técnico y he logrado cosas importantes a donde he ido" https://t.co/PaP8IxSm5w pic.twitter.com/jfYPMcHtZi — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) March 2, 2021

Lee También