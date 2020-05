El ídolo le pega a la hinchada: Teo Gutiérrez y su crítica los seguidores del Junior

#QuédateEnCasaConElVBARCaracol



⚽️����"A la gente de aquí le falta mucho, se pone la camiseta, pero no van al estadio a alentar al equipo, no más en las finales": Teófilo Gutiérrez, en diálogo con la Universidad de la Costa.



"Aquí la gente es hincha, pero no es fanático" pic.twitter.com/3sIok4FC7U