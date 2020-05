Sufrió la locura de Teo como pocos y lo reveló: "Me puso el revolver en la frente"

Nadie podrá olvidarse de lo que sucedió en abril de 2012 en el clásico entre Independiente y Racing, que no solamente derivó en una gran victoria de los locales sino que además tuvo muchas consecuencias paralelas.

Luego de ese partido, Alfio Basile renunció a la dirección técnica de la Academia y posteriormente domó la decisión de no continuar siendo entrenador. Y Teófilo Gutiérrez fue determinante para ello.

Es que, luego de la derrota, el colombiano, que había sido expulsado durante el encuentro, sacó un arma en pleno vestuario y generó un revuelo infernal que ya fue narrado por varios protagonistas.

Pero quien no había proporcionado demasiados detalles era Patricio Toranzo, uno de los que más sufrieron por la locura del talentoso delantero colombiano que luego triunfó con la camiseta de River Plate.

"El mejor delantero con el que jugué fue Teo, era guapo y tenía una calidad bárbara. Cuando estábamos en Racing y pasa lo del revólver yo estaba. Le habían dicho que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan. Perdimos 4-1. En el vestuario lo agarra Saja que era bravo y lo invita a pelear, hay un par de piñas y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y saca un revólver", comenzó narrando.

"No sé si era de juguete o de verdad pero me quedé blanco porque me lo puso en la frente y me dijo que me corra", profundizó Torando en declaraciones brindadas a 'TyC Sports'.

Patricio Toranzo durante su paso por Racing. (Foto: Getty)

