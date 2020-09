El insólito pedido de los jugadores de Flamengo en medio de la goleada sufrida

El jueves pasado, Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores de América tras haber derrotado a River Plate en la final, retomó su marcha en la presente edición del mencionado certamen continental. Pero no tuvo un duelo sencillo.

El equipo ahora comandado tácticamente por Domènec Torrent debió viajar a Ecuador para encontrarse frente a frente con siempre complicado Independiente del Valle. Pero nadie imaginó que el resultado sería tan absolutado como terminó siendo.

Es que el equipo local jugó tal vez el mejor partido de toda su historia y le propinó a los de Río de Janeiro una paliza realmente inolvidable. 5-0 fue el triunfo de Independiente del Valle, que quere pisar fuerte en esta Copa Libertadores.

Y quien se refirió a lo que tuvo lugar durante dicho compromiso fue Richard Schunke, defensor argentino que milita en el equipo ecuatoriano. Entre otras cosas, el futbolista reveló cuál fue el pedido del os jugadores de Flamengo en medio del juego.

"Nos pedían que no los boludeáramos, que no hagamos esas cosas de cancherear. Igual, creo que no lo hicimos en ningún momento. No hicimos nada para desmerecer al rival", comenzó exteriorizando el jugador argentino.

"Impusimos un estilo de juego y una forma en la que no pudieron encontrar el juego que tenían. Ahí estuvo la clave, aprovechamos la altura y la cancha rápida", completó el propio Schunke en declaraciones brindadas a 'Olé'.

