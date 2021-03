Pavone sobre el descenso de River: "Hubo muchas cosas raras"

El descenso de River es un acontecimiento que la mayoría de los hinchas ya tiene asumido y superado, teniendo en cuenta todo lo que vino después de que el equipo dirigido por Matías Almeyda recuperara la categoría.

Sin embargo, no deja de ser una etapa oscura en la historia del Millonario, entendiendo que en ese 2011 se dio lo que ningún hincha de ningún club desea pasar.

En ESPN FC Show, Alejandro Fantino aprovechó para hablar del tema con Mariano Pavone, una de las figuras que tenía ese equipo de 2011. El Tanque no tuvo pelos en la lengua para contar detalles de lo que vivió en esa época: "El Superclásico con Boca y la pelea entre Grondona y Passarella fueron un antes y un después. No se nos daban los resultados y hubo muchas cosas que no podés decir si no tenes pruebas, pero hubo cosas raras".

"La pelea entre Passarella y Grondona fue un quiebre"



Mariano Pavone y el descenso de River Plate en 2011: "El gol de Belgrano en el Monumental te mata psicológicamente". #ESPNFShow pic.twitter.com/4IG0b4F1Mh — ESPN FShow (@ESPNFShow) March 3, 2021

El goleador profundizó en sus sospechas contra quienes querían perjudicar a su equipo: "En la vuelta contra Belgrano por la promoción hubo cosas que podrían haber cambiado el trámite. El penal, algunas expulsiones... Nada, ya es historia".

El día del descenso, Pavone convirtió el primer gol que ilusionó a todo el Monumental con la salvación, pero terminó quedando marcado por un penal que falló ante Olave en el segundo tiempo, ya con el encuentro 1 a 1.

"Nosotros teníamos la ilusión y el plantel para salvarnos. Si ves el primer tiempo del último partido, si todo era normal, más allá del buen equipo que tenía Belgrano, tendríamos que haber ganado. Ya en el segundo tiempo el gol nos mató psicológicamente", explicó el delantero.

Lee También