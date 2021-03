Entendió todo: Carrascal confesó cómo reaccionó cuando vio el video de Gallardo imitándolo

Heredando la 10 que Ignacio Fernández dejó vacante luego de confirmarse su salida al Atlético Mineiro, a Jorge Carrascal le tocó hacerse cargo de uno de los dorsales más importantes de la historia de River. El colombiano, por lo pronto, se perfila a ser uno de los principales estandarse y figuras del equipo comandado por Marcelo Gallardo.

En diálogo con Clarín, haciendo mención a la oportunidad en cuestión que se le presentó, el atacante manifestó: "Me cayó de sorpresa. Pero cuando el profe (Gallardo) me lo dijo, pensé en la historia que tiene la 10 de River. Y yo siento que vengo haciendo bien mi trabajo y si me dieron la 10 es porque el profe confía mucho en mí y porque el equipo me ha ayudado a crecer y a trabajar".

#CopaDeLaLigaxTNTsports | La divertida charla entre Gallardo y Carrascal, el heredero de la número 10 de River.#RIVCENxTNTsports pic.twitter.com/ZHHSQgOa2A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2021

Exteriorizando su felicidad al hablar de la confianza que la institución tuvo en él a la hora de elegirlo como el sucesor de la 10, Carrascal continuó: "Entonces tengo que seguir dando todo para el equipo y seguir aportándole cosas. Estoy feliz por tener la 10".

Por otra parte, saltando a otro tema, Jorge se hizo eco del videl viral en el que Gallardo imitó su forma de hablar luego de la victoria ante Rosario Central. Tomándose con humor la situación y dejando en claro que el DT lo hizo bastante bien, el oriundo de Colombia marcó: "Estaba muerto de la risa porque habló con la voz muy suave que tengo y yo después lo vi y no podía más de la risa".

