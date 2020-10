El mensaje de Gianluca Lapadula tras el empate de la selección peruana

Gianluca Lapadula, delantero italiano de ascendencia peruana vuelve a hacer noticia. El atacante del Benevento Calcio de la primera división de Italia, posteó un tatuaje con mención al Perú con el mensaje: "Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre!". El posteo se dio horas después del empate de la selección peruana ante Paraguay.

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! ���� #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

El tema de una posible convocatoria de Gianluca Lapadula es algo que se viene hablando y debatiendo desde el 2016, cuando se conoció que el delantero por entonces en el Pescara tenía mitad italiana por parte de su madre.

La posibilidad llegó a tal punto que Ricardo Gareca tuvo una reunión con él en Europa. La decisión del delantero fue jugar por Italia, selección a la que fue convocada en un amistoso. Sin embargo, todavía no disputa un partido oficial con Italia, por lo que aún tiene oportunidad de jugar por la selección peruana.

Aunque hay posibilidades, en más de una ocasión Juan Carlos Oblitas declaró que el trámite que haría a Gianluca Lapadula poder jugar por la selección peruana es largo. Meses después Antonio Garcia Pye, gerente de selección indicó: "Podía renunciar a Italia y luego de pensarlo dijo que no, no tuvo voluntad. Insistir que cambie de opinión no tiene sentido. Hay bastantes jugadores que sí quieren venir".

Gianluca Lapadula tiene 30 años y juega en la Primera División de Italia desde la temporada 2016/2017 cuando fue fichado por el Milan, luego de ser el goleador del Pescara, club con el que ascendió la temporada 2015/2016.

